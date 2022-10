Die Nationalpolizei hat am Mittwoch (26.10.) bei einer Razzia zwei große Marihuana-Plantagen im Stadtviertel La Soledat von Palma de Mallorca ausgehoben. Insgesamt führten die Beamten bei ihrem Schlag gegen eine Drogenbande vier Durchsuchungen durch und nahmen mindestens drei Verdächtige fest.

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, war ab 17 Uhr ein großes Polizeiaufgebot im im Drogenviertel Son Gotleu und in den Straßen Pare Isla und Sant Vicenç Ferrer in La Soledat im Einsatz. Die Beamten verfügten über vier Durchsuchungsbefehle für Häuser, in denen sie vermuteten, dass eine Drogenbande große Marihuana-Plantagen eingerichtet hatte.

Polizei nimmt nach Razzia in Palma de Mallorca drei Verdächtige fest

Mit Bolzenschneidern und Rammböcken brach die Polizei die Türen der Häuser auf. In den beiden Häusern in Soledat fand sie hunderte großer Marihuana-Pflanzen. Diese hatte die Bande mithilfe illegaler Strom- und Wasseranschlüsse gezüchtet. In einem der Drogen-Häuser trafen die Beamten einen rund 40-jährigen Mann in Begleitung eines neunjährigen Kindes an. Außerdem beschlagnahmte die Polizei dort eine Schrotflinte.

Am Mittwoch wurden mindestens drei Verdächtige festgenommen. Weitere Festnahmen könnten folgen.