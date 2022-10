Auf Mallorca kann man derzeit kaum über das Wetter klagen. Angesichts der Wärme und des anhaltenden Sonnenscheins fällt es schwer zu glauben, dass schon Ende Oktober ist. Der goldene Herbst wird sich wohl auch in den November hineinziehen. Bei knapp 30 Grad am Wochenende ist ein Strandtag wohl die bessere Alternative zur Wanderung.

Am Donnerstag (27.10.) sollen laut spanischem Wetterdienst Aemet die Gemeinden Sóller, Llucmajor und Santa María del Camí die 30-Grad-Marke knacken. Im Nordosten um Cala Ratjada bleibt es deutlich kühler, hier liegen die Höchstwerte bei 26 Grad. Tagsüber gibt es reichlich Sonnenschein. Der Wind wird gen Abend böiger. Nach Sonnenuntergang um 18.55 Uhr kann es in der Nacht neblig werden. Die Temperaturen sinken auf 14 Grad in der Inselmitte. An den Küsten bleibt es zwei bis drei Grad wärmer.

MZ-Livecams: So sieht es derzeit auf Mallorca aus

Wassertemperaturen: Baden im Meer vor Mallorca problemlos möglich

Um 8.11 Uhr lässt sich die Sonne am Freitag wieder blicken. Am Morgen ist es nach wie vor neblig im Flachland. Die Schwaden verziehen sich am frühen Vormittag. Nur wenige Wolken verdecken im Tagesverlauf die Sonne. Die Temperaturen ändern sich nur minimal. Im Süden und der Inselmitte sind bis zu 29 Grad drin. Im Norden und Osten wird es bei 25 Grad kühler. Ein Bad im Meer ist weiterhin auch für Frostbeulen problemlos möglich. 24 Grad beträgt die Wassertemperatur an der Playa de Palma und an der Playa de Muro.

Aussicht auf die kommenden Tage

Am Wochenende dürften sich daher die Strände ordentlich füllen. Samstag und Sonntag sind bis zu 29 Grad möglich. Tendenziell gibt es mehr Wolken am Sonntag als am Samstag. Zu Halloween am Montag bleibt es trocken und auch der Novemberbeginn wird noch schön. Der Feiertag am Dienstag kann also genossen werden. Ab Mittwoch sollen die Temperaturen langsam sinken. /rp