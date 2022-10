Ein offenbar psychisch gestörter Mann hat am Donnerstag (27.10.) mit einem Messer auf sechs Personen in einem Supermarkt in Mailand eingestochen. Ein Angestellter starb durch den Angriff. Unter den Opfern befindet sich der Fußballer Pablo Marí Villar, der sieben Jahre lang für Real Mallorca aufgelaufen ist.

"Ich hatte Glück, denn vor mir sah ich eine Person sterben", wird Marí in der "Gazzetta dello sport" zitiert. "Ich war mit meinem Kinderwagen samt Baby einkaufen, als ich auf einmal dieser unerträglichen Schmerz im Rücken spürte. Danach sah ich den Mann, wie er einem anderen die Kehle aufschlitzte. Mir geht es gut, am Montag stehe ich schon wieder auf dem Platz."

Diese Aussage könnte etwas zu optimistisch sein. Marí befindet sich zwar außer Lebensgefahr, soll aber dennoch operiert werden. Der ehemalige Fußballprofi Massimo Tarantino (unter anderen Bologna, SSC Neapel und Inter Mailand) war ebenfalls in dem Supermarkt zugegen und konnte den 46-jährigen Angreifer stoppen. "Ich habe ihn angeschrien und das war es auch schon. Ich habe nichts gemacht und sehe mich nicht als Held", sagte er der "Gazzetta dello sport". Die Polizei nahm den Mann fest.

Wer ist Pablo Marí Villar?

Pablo Marí kommt aus Almussafes (Valencia). 2006 schloss sich der Verteidiger der Jugendakademie von Real Mallorca an. Zwischen 2010 und 2013 spielte er für die zweite Mannschaft des Teams. In dieser Zeit durfte er einmal für vier Minuten bei der ersten Mannschaft in der Primera División spielen. Im Anschluss zog es den heute 29-Jährigen für drei Jahre zu Tarragona, wo der englische Spitzenclub Manchester City auf ihn aufmerksam wurde. Dort spielte er aber nie und wurde ständig verliehen.

2019 kaufte der brasilianische Club Flamengo den Spanier für 1,7 Millionen Euro und seine Karriere nahm Fahrt auf. Nach nur einem halben Jahr zahlte der FC Arsenal acht Millionen Euro, um den Spieler auszuleihen. Im Sommer überwies der Club aus London weitere sechs Millionen Euro, um den Fußballer komplett zu verpflichten.

Nach 14 Einsätzen in der Premier League wurde Marí nach Italien verliehen. In der vergangenen Rückrunde an Udinese, in dieser Saison an den Berlusconi-Club Monza. Sein derzeitiger Marktwert wird auf fünf Millionen Euro geschätzt. /rp