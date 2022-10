Die Nationalpolizei hat in Palma de Mallorca zwei Jugendliche - einen Jungen und ein Mädchen - wegen einer mutmaßlichen Vergewaltigung, die sie gefilmt und live ins Internet übertragen haben sollen, festgenommen. Der Fall war bereits am 16. Oktober passiert, ist aber erst jetzt bekannt geworden.

Wie die Polizei mitteilt, waren die Jugendlichen zusammen mit anderen Minderjährigen auf einer Hausparty. In den frühen Morgenstunden soll es dann zum Übergriff gekommen sein: Der junge Mann soll mit einer Minderjährigen Sex gehabt haben, ohne deren Einverständnis. Das Opfer hatte so viel Alkohol getrunken, das es in einem beinahe bewusstlosen Zustand war.

Video live im Social-Media-Account übertragen

Die festgenommene Jugendliche filmte die mutmaßliche Vergewaltigung und streamte sie live im Social-Media-Account des jungen Mannes. Er selbst machte mit einem Handy Licht, damit die sexuellen Handlungen auf dem Video besser zu sehen waren. Später schickten die beiden das Video an andere Menschen weiter.

Die Mutter des minderjährigen Opfers stellte eine Anzeige bei der Polizei auf, nach den Ermittlungen wurden die Verdächtigen festgenommen. Ihnen beiden wird wegen der Aufnahme und Verbreitung des Videos unter anderem Verletzung der Privatsphäre vorgeworfen, der junge Mann ist außerdem wegen eines sexuellen Übergriffs auf eine Minderjährige angeklagt. /mwp