Nach dem spätsommerlichen letzten Oktoberwochenende startet die Woche auf Mallorca weiterhin mit für die Jahreszeit ungewöhnlich hohen Temperaturen.

Am Montag (31.10.) erreicht Pollença 28 Grad, in Palma de Mallorca, Llucmajor und Sóller werden es bis zu 26 Grad. Wer sich wegen einen Brückentag genehmigt hat, muss vielleicht mit dem Strandbesuch bis zum Mittag warten. Denn der Himmel über Mallorca ist am Montagmorgen weitestgehend bedeckt. Nach und nach kämpft sich die Sonne hervor, doch hohe Wolken könnten den Tag über bleiben. Einer Halloween-Party unter freiem Himmel steht abends dann aber bei Temperaturen von um die 18 Grad nichts im Wege.

Auf und ab der Temperaturen auf Mallorca

Am Dienstag steigen die Temperaturen dann etwas. Der spanische Wetterdienst Aemet sagt im Inselinneren bei Santa María del Camí bis zu 29 Grad an. In der Inselmitte könnten mittags dann ein paar Tropfen fallen, sonst soll es am Feiertag trocken bleiben. Sonne und Wolken wechseln sich ab.

Mit dem Sonne-Wolken-Mix geht es dann auch am Mittwoch weiter. Im Laufe des Vormittags könnte es in Palma de Mallorca regnen, allerdings wird wenn überhaupt nur wenig Niederschlag erwartet. Die Höchsttemperaturen sinken im Vergleich zum Vortag leicht, liegen zwischen 24 und 27 Grad.

Der Herbst kehrt auf Mallorca ein

Während Donnerstag noch einmal heiße Temperaturen von bis zu 29 Grad in Pollença angesagt sind, kühlt es am Freitag wohl merklich ab. Dann sollen die Höchsttemperaturen zwischen 21 und 24 Grad liegen. Die Inselmitte und der Nordosten übersteigen die 20 Grad den Tag über kaum und nachts soll es auf bis zu zehn Grad in Porreres runterkühlen. Nach einigen Schauern am Donnerstag soll es am Freitag dafür wieder trocken sein. Sonne und Wolken wechseln sich weiterhin ab.

Am kommenden Wochenende soll es dann auf der gesamten Insel wieder größtenteil sonnig sein. Allerdings bei weniger sommerlichen Temperaturen als in dieser Woche. Nach und nach kehrt auf Mallorca der Herbst ein.