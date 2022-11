Geht das ungewöhnlich warme und trockene Wetter auf Mallorca in den kommenden Tagen zu Ende? Zumindest ein paar Wolken, gelegentlich sogar ein paar Regentropfen sagt der spanische Wetterdienst Aemet für Dienstagnachmittag (1.11.) in der Inselmitte und im Norden um Inca und Muro voraus.

Die Temperaturen bleiben im Laufe des Tages vergleichsweise hoch und können in Palma und Llucmajor die 26 Grad erreichen. Vor allem im Nordosten um Cala Ratjada und Artà ist es mit Höchstwerten um die 24 Grad ein wenig kühler. In der Nacht geht das Thermometer in der Tramuntana auf 14 Grad herunter. In Palma und Andratx werden gegen drei Uhr morgens immerhin noch 17 Grad erwartet.

Wie sieht es auf Mallorca gerade aus? Schauen Sie in unsere Livecams.

Regen auch am Mittwoch möglich

Der Mittwoch beginnt in weiten Teilen der Insel sonnig. Gegen Mittag ziehen Wolken auf und in der Inselmitte bildet sich eine Front, in der es bis zum späten Nachmittag immer wieder zu Schauern kommen kann. Die Höchsttemperaturen unterscheiden sich kaum von denen am Vortag. Der Wind weht leicht aus östlicher Richtung. In der Nacht geht das Quecksilber noch einmal herunter. In der Tramuntana werden 11 Grad erwartet, in Felanitx 14 Grad.

Am Donnerstag wird es zwar noch Wolkenfelder geben, die Wahrscheinlichkeit von Niederschlägen sinkt aber wieder deutlich und liegt örtlich bei höchstens 25 Prozent. Die Temperaturen bleiben unverändert.

So sind aktuell die Temperaturen im Meer

Die Wassertemperaturen bleiben derweil ebenfalls hoch, sodass man auch Anfang November nicht besonders abgehärtet sein muss, um einen Sprung ins Mittelmeer zu wagen. An der Playa de Palma locken etwa 24 Grad, an der Cala Agulla ebenso und an der Playa Formentor sind es immerhin noch angenehme 23 Grad. In Port de Sóller kann man am Dienstag nochmal 25 Grad Wassertemperatur erleben, in den Folgetagen geht es dann ein wenig herunter.