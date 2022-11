Die Policía Nacional hat in Zusammenarbeit mit der italienischen Behörde Squadra Mobile Napoli einer Rolex-Bande das Handwerk gelegt. Das geht aus einer Pressemitteilung der spanischen Polizei vom Mittwoch (2.11.) hervor. Über den Ort der Festnahme gibt es keine Informationen. Die italienischen Gauner hatten auch auf Mallorca älteren Urlaubern die Luxusuhren abgenommen.

Vier Personen konnten die Polizisten festnehmen, von sechs weiteren die Personaldaten ermitteln und die Fahndung einleiten. Es handelt sich dabei um Bürger aus Neapel, die wahrscheinlich auch der Mafia Camorra angehören. Die Polizei war der Bande im Sommer auf die Schliche gekommen.

So ging die Rolex-Bande vor

Die Masche war das übliche Vorgehen der Rolex-Banden: Die Italiener reisten für Kurztrips in spanische Großstädte, darunter Madrid, Barcelona, Marbella, Palma de Mallorca oder Ibiza. Ausschlaggebend war, dass der Ort die Schönen und Reichen anzieht. Die Gruppen von drei bis vier Personen nutzten gefälschte Pässe für die Miete der Hotels und der Leihe von Fahrzeugen.

Meist waren es Frauen, die potenzielle Opfer auskundschafteten. Bei denen handelte es sich in der Regel um ältere ausländische Urlauber mit einer dicken Uhr am Handgelenk. Ein Komplize schlug das Opfer dann nieder und nahm die Uhr an sich. Ein anderer Mann wartete mit einem Moped oder Motorrad in der Nähe, um umgehend zu fliehen. Auf der Fluchtroute warfen die Kriminellen die Beute in ein Auto, wo ein weiterer Komplize wartete. Das sollte verhindern, dass die Uhr bei einer möglichen Festnahme der Motorradfahrer in die Hände der Polizei gerät. Umgehend nach dem Raub verließ die Bande die Stadt. Um sich zu tarnen, nutzten die Gauner Masken, Mützen oder Helme.

Drei der vier Festgenommenen sitzen nun im Gefängnis. Nach den restlichen sechs Mitgliedern wird nun mit einem europäischen Haftbefehl gefahndet. /rp