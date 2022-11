Eine Unwetterfront soll in der Nacht auf Freitag (4.11.) Mallorca erreichen. Es ist mit Starkregen und vor allem starken Windböen zu rechnen. Schon am Wochenende wird das Wetter wieder besser.

Im Tagesverlauf wechseln sich am Donnerstag Sonne und Wolken ab, wobei es tendenziell am Nachmittag eher zuzieht. Die Temperaturen sind bei Werten zwischen 24 Grad im Süden und 26 Grad im Norden der Insel weiterhin hoch und angenehm.

Starkregen im Norden Mallorcas

Gegen 18 bis 19 Uhr setzen die Regenschauer ein. Im Norden Mallorcas warnt der spanische Wetterdienst Aemet von Mitternacht bis 6 Uhr morgens mit der Warnstufe Gelb vor Starkregen mit 20 Litern Niederschlag pro Quadratmeter. Kleinkörniger Hagel kann nicht ausgeschlossen werden. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf Werte um die 12 (Inselmitte) und 18 Grad (Palma de Mallorca).

Sturm kommt auf

Am Freitagvormittag lacht dann wieder die Sonne am Himmel. Jedoch zieht ein starker Wind auf. Ab 12 Uhr gilt daher inselweit die Warnstufe Gelb wegen Sturms. Im Flachland erreichen die Böen Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h, auf Bergspitzen saust der Wind mit bis zu 110 km/h. An allen Küsten gilt ebenfalls Warnstufe Gelb wegen bis zu drei Meter hohen Wellen.

Die Temperaturen sinken spürbar auf Höchstwerte von 21, mancherorts 22 Grad. Im Tagesverlauf kann die ein oder andere Wolke auftauchen, besonders im Sóllertal zieht der Himmel zu.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Im Nordosten weht auch am Samstagvormittag noch ein starker Wind aus nördlicher Richtung, der jedoch langsam abflaut. Das Wochenende startet ansonsten sonnig, die Temperaturen gleichen denen von Freitag.

Am Sonntag wird es nochmal wärmer, dann schießen die Temperaturen auf 26 Grad im Norden um Pollença hoch. Auf der restlichen Insel bleibt es ein bis zwei Grad kühler. Die Wassertemperatur an der Playa de Muro beträgt 24 Grad. Ein Bad im Meer ist daher noch machbar. Zum Wochenstart sind keine großen Änderungen zu erwarten. /rp