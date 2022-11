Ein 72-jähriger Urlauber ist am Mittwochnachmittag (2.11.) beim Baden an der Playa de Palma auf Mallorca ums Leben gekommen. Der Mann war gegen 15.30 Uhr in s'Arenal auf Höhe des Balneario 1 ins Meer gegangen, als ihn Augenzeugen kurz darauf bewusstlos im Wasser treiben sahen.