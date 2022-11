Das Wetter in diesem Jahr bleibt in Augen des spanischen Wetterdienstes Aemet "extrem". Nachdem im Sommer eine Hitzewelle die andere gejagt hatte, blieb es auch im Herbst viel zu warm.

Im Oktober lag die Durchschnittstemperatur auf Mallorca bei 21 Grad und damit 2,6 Grad höher als die normale Oktobertemperatur. Auf der Nachbarinsel Formentera war es mit im Schnitt 23 Grad sogar 2,7 Grad zu warm. Insgesamt liegen die Balearen 2,5 Grad über den Normalwerten.

Sóller stellt einen neuen Rekord auf

Der Herbstmonat fühlte sich mit zahlreichen Tropennächten und extrem hohen Temperaturen größtenteils sommerlich an. An vielen Messstationen wurden neue Rekorde aufgestellt. In Porto Pí (Palma) beispielsweise lag die Durchschnittstemperatur bei 23,3 Grad, dem höchsten Wert seit 1978.

Darüber hinaus verzeichnete Aemet die historisch höchsten Temperaturen in der zweiten Monatshälfte. Denn auch Ende des Monats war es an vielen Tagen noch richtig heiß. In Sóller wurden zum Beispiel am 26. Oktober 34 Grad erreicht, ein Rekordwert seit Beginn der Aufzeichnungen in diesem Ort im Jahr 1985. /mwp