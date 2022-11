Die teilweise orkanartigen Winde haben am Freitag (4.11.) ab dem Nachmittag für zahlreiche Feuerwehreinsätze wegen umgestürzter Bäume gesorgt. Allein in Palma mussten die Einheiten dreißigmal ausrücken. Betroffen waren vor allem La Vileta und das Villenviertel Son Vida.

Aber auch in anderen Teilen der Insel gab es Einsätze, darunter in Alcúdia, Artà, Calvià, Llucmajor, Santanyí und Sóller. Eine besonders komplizierte Aufgabe hatte die Feuerwehr in der Gemeinde Pollença zu lösen. An der Festung Sa Fortalesa rissen die Böen ein großes Veranstaltungszelt aus der Verankerung.

Warnstufe wegen hoher Wellen am Samstag

Am Samstag haben sich die starken Winde weitgehend gelegt. Vorsicht ist dennoch an den Küsten im Norden und Osten der Insel geboten. Hier hat der spanische Wetterdienst Aemet für den Nachmittag Warnstufe Gelb wegen hoher Wellen ausgerufen. /pss