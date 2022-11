Mit strahlend blauem Himmel geht es am Montag (7.11.) in die Woche. Begleitet von Höchsttemperaturen um die 25 Grad fühlt sich auch die zweite Novemberwoche gar sommerlich an. Der Wind weht leicht aus südlicher Richtung und bei Wassertemperaturen um die 23 Grad lässt sich durchaus auch ein capficó (Mallorquinisch für: ins Wasser gehen) einplanen, ohne dass einem gleich die Gliedmaßen einfrieren. In der Nacht bleibt es vergleichsweise warm. Gegen Mitternacht können es in der Inselhauptstadt Palma noch 18 Grad sein.

Bis zu 27 Grad in Pollença

Am Dienstag bietet sich ein ähnliches Bild, wenngleich die Temperaturen örtlich steigen und in Pollença die 27 Grad erreichen könnten. In Santanyí und Andratx ist es mit 24 Grad ein wenig milder. Der Himmel bleibt größtenteils wolkenfrei und der Wind pustet weiterhin schwach aus südlicher Richtung. In der Nacht geht das Thermometer auf 11 Grad in Alaró und 16 Grad in Camp de Mar herunter.

Die ersten Anzeichen dafür, dass dieses Wetter sich nicht die gesamte Woche über hält, gibt es am Mittwoch. Am Vormittag ziehen Wolken über der Tramuntana auf, die im Laufe des Tages in Richtung Artà abweichen. Am Abend legen sie sich aber wieder über die Inselmitte. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es zu ersten Regenfällen, vereinzelt sogar zu Gewittern kommen kann. Die Temperaturen bleiben unverändert hoch. Der schwache Wind behält die Richtung der vergangenen Tage bei.

Regen und Gewitter am Donnerstag

Richtig düster soll es dann am Donnerstag werden. Dunkle Wolken verhängen ab den Morgenstunden den ganzen Tag über die Insel. Es wird mit Niederschlägen und Gewittern gerechnet. Eine Warnstufe hat der spanische Wetterdienst Aemet noch nicht ausgesprochen, dies könnte aber in den kommenden Tagen noch passieren. Die Temperaturen gehen runter und erreichen Höchstwerte um die 21 Grad, in Pollença und Calvià 23 Grad.

Am Freitag soll es im Laufe des Vormittags zu Regenfällen kommen.