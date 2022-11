Der spanische Wetterdienst Aemet hat Warnstufe Gelb wegen Starkregen und Gewitter für Mallorca ausgegeben. Das muss nun aber nicht heißen, dass es überall schüttet. Seitdem im September zwei Urlauber vom Blitz erschlagen wurden, ist der Wetterdienst eher vorsichtig und gibt häufiger Warnstufen aus. In der Zeit danach kam es vor, dass es trotz Unwetter-Alarms in Palma de Mallorca keinen Tropfen geregnet hat, in anderen Gebieten aber Überschwemmungen gab.

Das schlechte Wetter soll in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Insel erreichen. Die Warnstufe gilt inselweit von Donnerstag 3 Uhr durchgehend bis Freitag 12 Uhr. Die Niederschlagsmenge soll 25 Liter pro Quadratmeter und Stunde betragen. Zudem ist Hagel möglich. Der Wind weht mitunter böig aus nordöstlicher Richtung. Bis es soweit ist, wird es am Mittwoch nochmal schön. Die Sonne scheint den ganzen Tag. Die Temperaturen erreichen im Norden um Pollença 27 Grad, im Südwesten um Andratx bleibt es bei 22 Grad deutlich kühler. Die Wassertemperatur im Meer hält sich bei 22 Grad noch konstant. Temperatursturz auf Mallorca am Donnerstag Die Nacht wird mild. In der Inselmitte sinken die Temperaturen auf 12 Grad. Im Stadtgebiet von Palma de Mallorca halten sich die warmen Luftmassen besser, hier werden es nur 15 Grad. Neben dem Regen kommt es am Donnerstag auch zu einem Temperatursturz. Lediglich Pollença erreicht geradeso noch die 20-Grad-Marke. In Llucmajor liegen die Höchstwerte nur bei 17 Grad. Das wird jedoch nur ein kurzer Vorgeschmack auf den Winter. Denn schon am Freitag steigen die Temperaturen wieder kräftig. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 23 und 25 Grad und halten sich die folgenden Tage über konstant. Das Wochenende wird wechselhaft. Die Sonne zeigt sich immer mal wieder, der Regenschirm sollte aber griffbereit bleiben. /rp