Wie vom spanischen Wetterdienst Aemet erwartet, ist es in der Nacht auf Donnerstag (10.11.) auf Mallorca zu einem Wetterumschwung gekommen. Die Warnstufe wurde mittlerweile auf Orange erhöht. Besonders den Norden der Insel hat es heftig erwischt.

Im Süden um Palma de Mallorca ist in der Nacht kaum ein Tropfen vom Himmel gekommen. Das ändert sich nun am Vormittag. Auffällig seien die heftigen Regenfälle binnen kurzer Zeit im Norden Mallorcas gewesen, schreibt Aemet. So fielen in Colónia de Sant Pere in zehn Minuten fast 24 Liter pro Quadratmeter.

Destaca la intensidad de las precipitaciones en tan sólo 10 min en #Mallorca (l/m2 en 10 min)



C St Pere 23.6 (41.6 en 1h)

Muro 23.2 (28.6 en 1h)

Capdepera 21.3

Portocolom 17.8

P.Sóller 10.4

Pollença 7.4

Lluc 8.8

P.Pollença 8.2



— AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 10 de noviembre de 2022

Überschwemmungen in Cala Ratjada

Das führte zu Überschwemmungen in Cala Ratjada, wie dieses Video in den sozialen Netzwerken zeigt:

100 km/h schneller Sturm

Zudem ist ein Sturm aufgezogen. Aemet hat in Capdepera 96 km/h schnelle Windböen gemessen, die nur von den 100 km/h Böen in der Tramuntana übertroffen wurden.

So geht es mit dem Unwetter auf Mallorca nun weiter

Am Donnerstag gilt bis 16 Uhr nun die Warnstufe Orange. 40 Liter pro Quadratmeter und Stunde soll es regnen. Bilder wie die von Cala Ratjada könnte es auch anderswo geben. Hinzu kommt der Sturm und Gewitter. Ab 16 Uhr gilt "nur" noch Warnstufe Gelb. Bis zu 25 Liter soll es dann höchstens pro Quadratmeter regnen. Die Warnstufe wird nach derzeitigem Stand (Donnerstagmorgen) am Freitag um 12 Uhr aufgehoben.

Die Temperaturen sinken im Vergleich zu den vergangenen Tagen spürbar und liegen erstmals seit dem Frühjahr unter der 20-Grad-Marke. Es bleibt bei einem kurzen Wintereinbruch. Denn schon am Freitag sind wieder bis zu 24 Grad möglich.

Die Temperatur hält sich am Wochenende konstant und schwankt höchstens minimal. Das Wetter wird ansonsten wechselhaft. Beim Sonne-Wolken-Mix sind immer wieder kleine Schauer und Gewitter möglich. Ähnlich sieht es beim Start in die neue Woche aus.