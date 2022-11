Auf Mallorca hat es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (11.11.) ordentlich geblitzt und gedonnert. MZ-Wettermann Duncan Wingen stellt ein Video aus Palma auf Twitter und beschreibt den Donner darin als laut wie eine Bombe.

Der Herbststurm wurde auch mit dringend benötigtem Niederschlag begleitet.136,8 Liter pro Quadratmeter fielen zusammengerechnet am Donnerstag und Freitagmorgen im Naturpark S'Albufera und dem angrenzenden Strand Playa de Muro. In Pollença waren es 87 Liter pro Quadratmeter und in Portocolom 68,2. Neben den drei Spitzenreitern vermeldeten beispielsweise auch die Messstationen in Artà (65,2), Capdepera (64,5) und Port de Pollença (50,6) hohe Niederschläge.

Windige Nacht auf Mallorca

Der Sturm über der Insel hatte neben Regen auch starken Wind zur Folge. In Capdepera war es gegen vier Uhr mit 63 Kilometern pro Stunde am windigsten. Aber auch in Bunyola stürmte es mit 61 Kilometern pro Stunde und in Banyalbufar mit 55 Kilometern pro Stunde.

En #Palma empezamos y acabamos este 11 de noviembre con rayos y truenos. Este ha sonado como una 💣 🧨volúmen al máximo pic.twitter.com/F3i1wf8qRm — Duncan Wingen (@DuncanWingen) 10 de noviembre de 2022

Nach der stürmischen Nacht geht es auf der Insel erst einmal ruhig zu. Nach einem sonnigen Morgen zieht der Himmel am Freitag zwar vielerorts zu, aber die Niederschlagswahrscheinlichkeit ist niedrig. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 Grad in Palma und 24 Grad in Pollença. Nachts kühlt es auf bis zu etwa 10 Grad herunter.

Neue Woche bleibt wechselhaft

Aemet sagt für den Samstag ähnliche Temperaturen voraus, in Palma wird es mit 24 Grad allerdings dann doch etwas wärmer. Der Tag startet bewölkt, nur im Westen bei Andratx und Sóller könnte es sonnig sein. Im Rest der Insel kämpft sich die Sonne dann aber im Lauf des Tages hervor.

Wie schon in den Tagen zuvor bleiben auch am Sonntag die Höchsttemperaturen bei knapp über 20 Grad und die Tiefsttemperaturen bei knapp über zehn. Den Wetterdienst sagt einen Sonne-Wolken-Mix voraus. Auch der Start in die neue Woche bleibt wechselhaft zwischen kurzen Schauern, Wolken und Sonne.