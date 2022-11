So stürmisch das Wochenende auf Mallorca begann, so mild endete es am Sonntag (13.11.). Zum Wochenbeginn setzten sich die angenehmen Temperaturen und der überwiegend wolkenlose Himmel weitgehend fort.

Laut dem spanischen Wetterdienst Aemet können am Montag (14.11.) zwar hier und da kleine Schauer auf der Insel niedergehen, die sogar von Gewittern begleitet werden können. Insgesamt überwiegt jedoch die Sonne. Die Temperaturen bleiben tagsüber unverändert bei etwa 20 Grad. Am Nachmittag kommt leichter Wind auf. Am Dienstag (15.11.) steigen die Temperaturen sogar noch einmal ein wenig an, es wird bis zu 23 Grad warm, allerdings ist der Himmel die meiste Zeit über wolkenverhangen. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit ist laut Aemet gering. Mittwoch (16.11.) kann es in den frühen Morgenstunden Schauer geben, danach verziehen sich die Wolken laut der Wettervorhersage. Es weht leichter Westwind. /somo