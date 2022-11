Am Montagmorgen (14.11.) sind zwei Migrantenboote vor dem Archipel Cabrera südlich von Mallorca aufgegriffen worden. Das erste Boot mit zwanzig Personen an Bord wurde um sieben Uhr entdeckt. Die Reisenden waren offenbar alle bei guter Gesundheit. Das zweite Boot wurde um 9.45 Uhr entdeckt. An Bord waren 17 Personen, die ebenfalls gesund waren.

In beiden Fällen waren die Boote zunächst auf dem Radar der Guardia Civil erschienen. Die Seenotrettung war an beiden Aktionen beteiligt. Die Information über die aufgegriffenen Migranten stammt von der Vertretung der Zentralregierung auf den Balearen. /pss