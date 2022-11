Für das Wochenende auf Mallorca sollten schon mal Bücher und Filme herausgesucht werden. Denn nach draußen zu gehen, ist dann nicht immer die beste Option. Der spanische Wetterdienst Aemet erwartet am Samstag reichlich Regen und Gewitter sowie deutlich niedrigere Temperaturen.

Sonne und Wolken am Mittwoch

Am Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken ab. Im Norden kann es regnen. Gen Nachmittag lockert der Himmel auf. Der Wind weht stark aus westlicher Richtung. Die Temperaturen erreichen 22 Grad im Süden um Palma de Mallorca, 20 Grad im Nordosten um Cala Ratjada. In der Nacht liegen die Tiefstwerte zwischen 14 (Inselmitte) und 18 Grad (Palma de Mallorca).

Am Donnerstag wird es tagsüber zwar überwiegend grau, es soll laut Aemet aber nicht regnen. Die Sonne blitzt am späten Nachmittag hinter der Wolkendecke hervor. Wieder ist mit kräftigen Windböen zu rechnen. Die Temperaturen steigen im Vergleich zum Vortag leicht an und erreichen Höchstwerte von 24 Grad in Pollença, etwa 22 bis 23 Grad auf der restlichen Insel. In der Nacht wird es bei Tiefstwerten von 8 Grad deutlich kälter.

Das Wetter wird schlechter

Der Freitag startet unverändert, nach dem Mittagessen kommt es langsam zum Wetterumschwung. Am Nachmittag regnet es leicht, gen Abend schon stärker. Im Norden der Insel kann es zu Starkregen und Gewitter kommen. Da die Wahrscheinlichkeit gering ist, gibt es keine Warnstufe.

Die Temperaturen bleiben konstant, brechen aber am Samstag ein. In der Inselmitte liegen die Höchstwerte dann nur noch bei 15 Grad. Zum Vergleich: In den vergangenen Nächten lagen die Tiefstwerte mancherorts noch bei knapp 20 Grad. Besonders am Vormittag kann es schütten, donnern und blitzen. Besonders im Norden gilt Obacht. Es ist gut möglich, dass Aemet noch eine Warnstufe ausgibt.

Am Sonntag wird es bei Temperaturen von knapp 20 Grad wieder spürbar wärmer. Das Wetter bleibt aber wechselhaft. Bei einer Wanderung sollte die Regenjacke mitgenommen werden. /rp