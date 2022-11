Es kommt immer wieder vor, ist aber jedes Mal ein Highlight: Etwa 30 bis 40 Mal im Jahr ist das Profil von Mallorca mit bloßem Auge von Barcelona aus zu erkennen. Das Phänomen war jedoch seit Monaten nicht mehr in solcher Deutlichkeit zu beobachten wie am Morgen des 17. November: Der Meteorologe Alfons Puertas vom Observatorium Fabra hat seine eindrucksvollen Aufnahmen in den sozialen Netzwerken geteilt.

