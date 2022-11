Ein Untersuchungsrichter hat einen Mann unter Auflagen wieder freigelassen, der in Palma de Mallorca eine Frau an einem Geldautomaten überfallen haben soll. Bei dem 39-Jährigen handelt es sich um einen Kindsmörder, der bereits zehn Jahre im Gefängnis saß.

Zu dem Überfall kam es bereits am 8. August. Gegen Mittag hat der 39-Jährige eine Frau, die gerade an den Avenidas Geld abheben wollte, in den Schwitzkasten genommen. Er nahm ihr das Handy und 40 Euro, die sie gerade vom Automaten erhalten hatte, ab und floh.

Zwei Frauen stellten den Angreifer

Da zu diesem Zeitpunkt viele Leute auf den Straßen unterwegs waren und die Szenerie beobachteten, konnten zwei Frauen die Verfolgung aufnehmen und den Mann stellen. Es kam zu einem Handgemenge. Die Damen konnten das Telefon, einen 20 Euro-Schein und die Hälfte der anderen Banknote zurückerkämpfen. Der Angreifer machte sich mit der anderen Hälfte davon.

Die überfallene Frau hatte durch den Angriff leichte Verletzungen am Hals davongetragen, eine der Zeuginnen Blessuren am Handgelenk. Die Polizei ermittelte monatelang und konnte in der vergangenen Woche den Mann festnehmen, wie nun bekannt wurde.

2011 die Tochter seiner Partnerin umgebracht

Unter Auflagen ist der Mann wieder freigelassen worden. Er hatte gemeinsam mit seiner Partnerin im Jahr 2011 in Palmas Stadtviertel Coll d'en Rabassa deren achtjährige Tochter umgebracht. Das Paar brachte das schwerverletzte Kind damals ins Krankenhaus Son Espases. Es lag zu dem Zeitpunkt bereits im Koma. Die Ärzte stellten Verletzungen fest, die wohl von den Schlägen der Eltern herrührten.

Am Tag darauf verstarb das Kind, die Polizei nahm die Eltern fest. Der Anwalt des Paares handelte einen Deal mit der Staatsanwaltschaft aus. Die Eltern bekannten sich für schuldig und bekamen die Mindeststrafe: zwölf Jahre Gefängnis für sie, zehn Jahre für ihn. Der Mann kam dann im Juni 2021 frei. /rp