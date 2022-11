Zwei Messerattacken in einer Nacht: Eine 34-Jährige ist in Cala Ratjada auf Mallorca festgenommen worden, weil sie ihren Partner niedergestochen haben soll. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend (16.11.) gegen 21 Uhr im Carrer Mestre Vicens.

Demnach sei es zunächst auf der Straße zum Streit zwischen den beiden gekommen, wie die Guardia Civil mitteilte. Das Paar setzte die Diskussion in einer Wohnung fort. Schließlich habe die Frau den 37-Jährigen mit einem Messer in die Seite gestochen haben. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht und notoperiert. Die Guardia Civil nahm die Ermittlungen auf. ie Frau wird am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt. Zweiter Vorfall an der Playa de Palma Der zweite Vorfall ereignete sich nach Mitternacht: Wie die Online-Zeitung "Crónica Balear" berichtet, nahm die Ortspolizei an der Playa de Palma eine Frau fest, die ihren Ehemann attackiert hatte. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sie ihm nach einem heftigen Streit ein Messer ins Bein gerammt. Als die Beamten am Tatort eintrafen, war die Frau noch außer sich. Sie stürzte sich wütend auf die Polizisten und versuchte diese anzugreifen. Während die Frau festgenommen wurde, brachten herbeigeeilte Sanitäter den Mann in ein Krankenhaus. Gegenüber der MZ bestätigte die Ortspolizei, dass es um 0.44 Uhr eine Festnahme im Carrer de Trasimé wegen häuslicher Gewalt gegeben habe. /pss