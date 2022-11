Es soll ungemütlich auf Mallorca werden. Der spanische Wetterdienst Aemet rechnet mit einem Unwetter, das am Freitagabend (18.11.) die Insel erreicht und sich über weite Teile des Samstags zieht. Immerhin soll es am Sonntag schon wieder besser werden.

Die Sonne, die sich am Freitagvormittag zeigte, verschwindet nach dem Mittagessen hinter grauen Wolken und die Regenwahrscheinlichkeit steigt. Der Regenradar zeigt, dass das Tief vom Süden her über die Insel zieht. Etwa ab 18 Uhr setzt der Regen ein. Der Niederschlag wird in der Nacht stärker. Gewitter ist möglich. Der Wind weht besonders im Norden böig aus nordwestlicher Richtung. Mallorcas Nachbarinseln Menorca und Ibiza trifft das Unwetter bereits am Freitag.

Die Temperaturen knacken in den meisten Gebieten die 20-Grad-Marke, die Höchstwerte liegen bei 21 Grad. In der Nacht auf Samstag wird es deutlich kälter. Lagen am Freitagmorgen die Tiefstwerte in Palma de Mallorca und an der Westküste noch bei 19 Grad, so sinken die Werte bis auf 8 bis 11 Grad.

Besser lange schlafen am Samstag

Das ist ein Fingerzeig für den Samstag, der auch spürbar kühler wird. Mehr als 15 Grad, im Stadtgebiet von Palma de Mallorca vielleicht auch 16 Grad, sind nicht drin. Ausschlafen lohnt sich. Die Fensterläden sollten schon am Vorabend geschlossen werden. Das Unwetter erreicht nun in seiner vollen Stärke Mallorca mit Starkregen, Gewitter, kleinkörnigem Hagel und Windböen. Im Süden, Norden und Westen gilt von Mitternacht bis 12 Uhr die Warnstufe Gelb.

Auch am Nachmittag bleibt es eher schlecht. Erst am Sonntag lässt sich die Sonne wieder länger blicken. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte zwischen 16 und 20 Grad. Zum Wochenstart sind es schon inselweit wieder mehr als 20 Grad. Am Montag setzen aber gewissermaßen die Nachwehen ein. Am Abend und in der Nacht auf Dienstag soll es wieder regnen und zu Gewitter kommen. Danach stehen ein paar ruhigere Tage an. /rp