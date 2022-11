Beamte der Nationalpolizei haben einen Deutschen in einem Hotel auf Mallorca festgenommen, der mit europäischen Haftbefehl gesucht worden war. Ermittelt wird gegen ihn wegen Betrugs und Urkundenfälschung. Der Mann soll sich im Zuge der Corona-Pandemie um rund 1,5 Millionen Euro bereichert haben, heißt es in einer Pressemitteilung der Nationalpolizei vom Samstag (19.11.).

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 48-Jährigen, der in einem Hotel in Palma de Mallorca abgestiegen war. Die Beamten suchten am Mittwoch (16.11.) das Hotel auf, wo ihnen der Deutsche die Zimmertür öffnete. Nach der Feststellung seiner Personalien wurde er festgenommen.

Ein Haftrichter hat inzwischen Untersuchungshaft angeordnet. Bis zu seiner Auslieferung an die Behörden in Deutschland sitzt er nun im Gefängnis von Palma de Mallorca ein. Zu den Vorwürfen gegen den Mann machte die Polizei keine weiteren Angaben. /ff