Beamte der Nationalpolizei auf Mallorca haben einen Mann und eine Frau festgenommen, die sich gegenseitig bedroht und angegriffen haben sollen. So habe die Frau mit einer Schusswaffe auf ihren Partner sowie weitere Personen gezielt und auch abgedrückt. Dank einer Ladehemmung sei aber niemand verletzt worden, heißt es in einer Pressemitteilung vom Sonntag (20.11.).

Zu dem Zwischenfall kam es in Palmas Brennpunkt-Viertel La Soledat im östlichen Stadtgebiet bereits zu Beginn der vergangenen Woche. Bei der Polizei ging demnach ein Notruf ein, wonach eine Frau mit einer Schusswaffe auf offener Straße inmitten einer Menschenmenge stand. Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie zwar die Menschenmenge vor, die 51-Jährige hatte sich aber in ihrer Wohnung versteckt. Die Polizei stellte daraufhin zwei Schusswaffen und ein Messer sicher und ließ sich von dem Paar und den Zeugen schildern, was passiert war.

Demnach war es bei dem Paar zu einem Streit gekommen, bei dem beide handgreiflich wurden. Der 53-Jährige habe auf die Frau eingeschlagen, diese habe ihrem Partner mit der Fernbedienung Verletzungen zugefügt. Der Mann verließ laut der Schilderung die Wohnung, und als er mit seinem Bruder und seiner Schwägerin zurückkehrte, zielte die Frau mit einer Schusswaffe auf die drei und drückte ab, ohne dass sich jedoch ein Schuss löste. Die Bedrohten flüchteten daraufhin aus der Wohnung. Laut den Aussagen verfolgte die Frau ihren Mann und bedrohte mit der Waffe weitere Personen auf der Straße.

Die Beamten stellten nach der Festnahme der beiden Personen fest, dass die von der Frau benutzte Waffe geladen war, sich aber die Munition verklemmt hatte. Außerdem war die Seriennummer der Pistole manipuliert, heißt es in der Pressemitteilung. Gegen den Mann wird nun wegen unerlaubten Waffenbesitzes und Körperverletzung ermittelt, gegen die Frau darüber hinaus wegen versuchter Tötung. Untersucht wird darüber hinaus, woher die Waffen stammen und ob mit diesen bereits zuvor Delikte begangen worden sind. /ff