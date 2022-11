Am Freitag hatte die Staatsanwaltschaft überraschend verkündet, dass man alle Anklagen im Prozess gegen Megapark-Besitzer Bartolomé Cursach fallenlassen würde. Am Montag (21.11.) sind ihr nun zwei der drei Nebenkläger erfolgt. Damit bleibt als einzige noch die Klage eines Unternehmers aus Magaluf, José Manuel Bover, bestehen.

Diese besteht aber nicht gegen alle Angeklagten, sodass effektiv nur noch fünf Beschuldigte auf der Anklagebank sitzen. Neben Bartolomé Cursach sind das seine rechte Hand, Tolo Sbert, die Polizisten José Mayans und Gabriel Mayol sowie der Beamte Jaime Nadal. Für Cursach und Sbert fordert Bover 39 Jahre Gefängnis, für die anderen Angeklagten jeweils 13 Jahre.

Aussage im Austausch für Hilfe bei Rechtsproblemen

Derweil haben am Montag die Aussagen der Verteidigung begonnen. Befragt wurden Polizisten, die die von Unregelmäßigkeiten geplagte Ermittlungsphase durch den ehemaligen Richter Manuel Penalva und den ehemaligen Staatsanwalt Miguel Ángel Subirán untersucht hatten. Der Darstellung der Beamten zufolge hätten Penalva und Subirán mit Hilfe von vier Polizisten der Geldwäscheeinheit systematisch Zeugen für den Fall Cursach herangezogen, die eigentlich nichts mit der Sache zu tun hatten. Dass die Polizisten in die Ermittlungen involviert waren, sei alles andere als üblich gewesen.

Meist handelte es sich dabei um Personen, die selbst in rechtlichen Schwierigkeiten steckten. Im Austausch für eine Aussage gegen Cursach, soll man ihnen Hilfe bei ihren eigenen Verfahren in Aussicht gestellt haben. Andere hätte man mit einer unverhältnismäßigen U-Haft zur Kooperation gezwungen.

Gruppe tauschte sich per Whatsapp aus

Penalva, Subirán und die Beamten organisierten sich dabei über eine Whatsapp-Gruppe, in die die als Zeugen berufenen Beamten Einblick hatten. Immer wieder seien die Zeugenaussagen überarbeitet worden. Hinweise, die die Beschuldigten entlastet hätten, wurden verworfen. In der Ermittlungsphase habe es viele Personen gegeben, die in Angst lebten. Denn wenn einer der Zeugen in der Zeit Vorwürfe gegen sie vorbrachte, war es sehr wahrscheinlich, dass sie in Untersuchungshaft kamen. Ob die Zeugenaussagen einen Wahrheitsgehalt hatten, wurde quasi nie untersucht.

Die Beamten erinnerten vor Gericht daran, dass sich viele der Vorwürfe, die bei seiner Verhaftung im Jahr 2017 auf Cursach gelastet hatten, schnell in Luft auflösten. Ein angeblicher Mord stellte sich als Überdosis heraus. Auch die angeblichen Bilder, die den Nachtclub-Unternehmer nackt zusammen mit Minderjährigen zeigen sollten, wurden nie gefunden. Auch wurde ihm damals der Transport von Drogen aus Kolumbien auf die Insel vorgeworfen. Der entsprechende Flug fand aber niemals statt.

Enges Verhältnis zu Penalva

Die Beamten äußerten sich auch über den Unternehmer Bover, dem letzten verbliebenen Nebenkläger. Dieser habe ein enges Verhältnis zu Penalva gehabt.