Ein Urlauber ist am Freitag (18.11.) in der beliebten Touristenattraktion "Roter Blitz" verstorben. Wie ein Sprecher der Guardia Civil der MZ bestätigte, erlitt der ältere Herr aus Neuseeland einen Herzinfarkt.

Der Bummelzug war gegen 16 Uhr von Sóller Richtung Palma unterwegs, als sich der Passagier unwohl fühlte. Andere Insassen machten das Personal des Zugs auf den Notfall aufmerksam. Der Zug stoppte, damit der Mann behandelt werden konnte. Medizinische Hilfe war aber nicht mehr möglich.

Nachdem der Leichnam abtransportiert wurde, konnte der Zug weiterfahren. Der "Rote Blitz" verabschiedet sich am 12. Dezember in die Winterpause und fährt erst am 7. Februar wieder. /rp