Die Policía Nacional auf Mallorca hat im Laufe der vergangenen Woche sieben Personen festgenommen, die verschiedene Diebstähle an der Playa de Palma begangen haben. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei vom Dienstag (22.11.) hervor.

Die Beamten der Polizeiwache an der Playa klärten mehr als zehn Straftaten auf, manche Täter erwischten sie bei frischer Tat. Ob die Diebe zum Teil zusammengearbeitet haben, geht nicht aus der Pressemitteilung hervor.

Die Polizei betont, dass die gestohlenen Gegenstände - darunter Handys, Bargeld, Ausweise, Kreditkarten und Schmuck - sichergestellt und den Besitzern zurückgegeben werden konnten. Die Vorgehensweise war dabei stets unterschiedlich. Manchmal haben die Diebe darauf gewartet, dass Badegäste am Strand ins Wasser gehen, um die unbeaufsichtigten Wertsachen zu stehlen. In anderen Fällen sind die Täter mit Motorrädern an Fahrrädern vorbeigefahren und haben sich während der Fahrt Sachen gekrallt, die im Fahrradkorb lagen.

Diebe sind vorbestraft

Auch ein Einbruch in ein Auto und ein gewaltsamer Überfall auf einer Passantin konnte den Festgenommenen zugerechnet werden. Alle sieben Männer sind vorbestraft. Sie erwartet nun eine richterliche Anweisung, dass sie sich nicht mehr der Playa de Palma nähern dürfen. Einige von ihnen kommen auch ins Gefängnis.

Die Polizei prüft nun, ob die Festgenommenen an anderen Diebstählen in der Gegend beteiligt waren und schließt weitere Festnahmen nicht aus. /rp