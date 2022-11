Zwei Autofahrer haben sich am Dienstag (22.11.) in Palma de Mallorca mitten auf der Straße geprügelt. Vorausgegangen war ein kleiner Unfall auf den Avenidas, an der Ecke zur Straße Eusebi Estada in der Nähe der Plaça d'Espanya.

Dos personas se pelean en medio de la carretera hasta que los separan



📹 Plaza España, Mallorca pic.twitter.com/fM5k4t49pI — SocialDrive (@SocialDrive_es) 23 de noviembre de 2022 Ein Video von dem Zwischenfall wurde in den sozialen Netzwerken geteilt. Darauf ist zu sehen, wie die beiden Streithähne sich raufen, bis Augenzeugen versuchen, zu schlichten. Wie auf den Aufnahmen zu sehen ist, handelt es sich bei den beiden kampflustigen Fahrern um zwei Herren älteren Semesters. /pss