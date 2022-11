64-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall in Steinbruch auf Mallorca

Tödlicher Leichtsinn: Ein 64-jähriger Lastwagenfahrer ist bereits am 15. November in einem Steinbruch nahe Artà im Nordosten von Mallorca ums Leben gekommen. Die Guardia Civil leitete eine Untersuchung ein, um die Unfallursache herauszufinden. Es deutet alles darauf hin, dass sich der Mann grob fahrlässig verhalten hat.

Schauplatz des tödlichen Unfalls war der Steinbruch ses Fontanelles, der an der Landstraße zwischen Artà und Alcúdia liegt. Ein 64-jähriger Lastwagenfahrer mit langjähriger Erfahrung fuhr in den Steinbruch. Zu dieser Zeit waren zahlreiche schwere Maschinen im Einsatz. Aus bisher unbekannten Gründen stieg der Lkw-Fahrer unvermittelt aus seinem Führerhaus aus und wurde von dem Bagger überfahren.

Baggerfahrer konnte den Mann nicht sehen

Ermittler der Guardia Civil nahmen die Aussagen der Arbeiter auf, die zu dieser Zeit vor Ort waren, und prüften die Unterlagen des Steinbruchs, um sicherzustellen, dass alle Papiere in Ordnung waren. Außerdem nahmen sie die Aussage des Baggerfahrers auf, der das Opfer überfahren hatte. Er gab an, den Lkw-Fahrer zu keinem Zeitpunkt vor dem Unfall bemerkt zu haben. Aus seiner erhöhten Position im Führerhaus des Baggers habe er den Mann am Boden nicht sehen können.

Die Ermittlungen drehen sich nun um die Frage, warum der Lkw-Fahrer mitten im Steinbruch sein Führerhaus verließ. Um solche Unfälle zu vermeiden, ist es den Fahrern von Lkw und anderen schweren Maschinen strengstens untersagt, aus ihren Fahrzeugen auszusteigen und sich im Steinbruch frei zu bewegen. /jk