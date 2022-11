Im Jahr 2021 sind auf Mallorca 458 Kilo Müll pro Kopf erzeugt worden. Das geht aus einer Studie des balearischen Umweltministeriums hervor, wobei Einwohner und Touristen zusammengezählt wurden. Das Gesamtabfallaufkommen auf den Inseln belief sich 2021 demnach auf 660.531 Tonnen. Das sind 9,8 Prozent mehr als 2020, ein Jahr, in dem die Tourismus-Saison aufgrund der Pandemie quasi ausfiel.

"Es liegt noch ein langer Weg vor uns", gab Umweltminister Miquel Mir gegenüber der MZ-Schwesterzeitung Diario de Mallorca zu. Allerdings betonte er, dass immerhin elf Prozent weniger Müll verursacht worden sei, als im Vor-Corona-Jahr 2019. Seit Jahren versuchen die Balearen ihr Müllaufkommen zu reduzieren, bis zum Jahr 2030 soll der Pro-Kopf-Verbrauch um 20 Prozent gesenkt werden. Ob diese Bemühungen in den vergangenen Jahren wirklich erfolgreich waren, werden wohl erst die Zahlen von 2022 zeigen, nachdem sich der Tourismus vollständig erholt hat.

Mit 594 Kilogramm pro Person und Jahr ist das Abfallabkommen auf Ibiza übrigens balearenweit am höchsten. Auf Formentera sind es dagegen 460 Kilo und auf Menorca sogar nur 423 Kilo pro Person.

Tourismus-Hochburgen produzieren besonders viel Abfall

Auf Mallorca sind Escorca mit 1.444 Kilo pro Person und Deià mit 1.191 Kilo pro Person Spitzenreiter in der Müllproduktion. Zum Vergleich: In Palma fielen nur 483,5 Kilo Müll pro Kopf an, weniger als die Hälfte. Abgesehen von diesen beiden Ausreißern sind die Müllmengen vor allem in Küstennähe und in Tourismus-Hochburgen hoch. So zum Beispiel in Alcúdia, Andratx, Calvià, Muro, Santanyí, Sant Llorenç und Ses Salines, wo pro Person und Jahr zwischen 750 und 900 Kilo Abfall anfiehlen. Esporles mit 230 Kilo pro Kopf und Puigpunyent mit 270 Kilo sind die Gemeinden, die am wenigsten Müll produzieren und einen hohen Prozentsatz der Abfälle dem Recycling zuführen.

Die Studie des Umweltministeriums zeigt auch, dass auf den Balearen 2021 drei Prozent mehr Recycling-Müll eingesammelt wurden. Insgesamt waren somit 24 Prozent der Siedlungsabfälle Recycling-Müll. Dieser Müll wird allerdings nicht vollständig wiederverwertet. Glas hat mit 63 Prozent die höchste Recyclingquote, Papier und Pappe werden zu 45 Prozent wiederverwertet, Plastik zu 34 Prozent und Bio-Müll zu 15 Prozent. Im Bereich der Textilien werden nur fünf Prozent recycelt.