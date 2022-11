Das Drama um die Klasse an der Schule La Salle auf Mallorca, die sich weigerte, eine zur WM aufgehängte Spanien-Flagge zu entfernen und daraufhin gesammelt nach Hause geschickt wurde, nimmt neue Dimensionen an. Die Katalanisch-Lehrerin, die am Freitagnachmittag (25.11.) ihre rund 30 Schüler angewiesen hatte, die Fahne abzuhängen, ist seitdem massiven Schikanen und sogar Todesdrohungen ausgesetzt.

