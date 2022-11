Beamte der Nationalpolizei in Palma de Mallorca haben am vergangenen Donnerstag (24.11.) eine 58-jährige Spanierin wegen Körperverletzung festgenommen. Die Frau hatte einem Mann nach einem Streit in einer Bar im Stadtteil Pere Garau einen Teil seines Ohres abgerissen.

Der Vorfall ereignete sich um 23 Uhr, als ein betrunkener Mann begann, die Gäste der Bar zu stören. Diese forderten ihn auf, das Lokal zu verlassen, was der Mann jedoch nicht tat. Als es ihnen schließlich gelang, den Störenfried zum Verlassen der Bar zu bewegen, schnappte sich der Mann zwei Stühle und nahm sie mit, woraufhin der Barbesitzer hinter ihm hereilte. Der Mann biss die Frau zuerst in den Arm In diesem Moment begann ein heftiger Streit, der mit Schlägen und Schubsereien zwischen den beiden endete. Eine Frau kam heraus, um dem Barbesitzer zu helfen, und mischte sich in die Schlägerei ein. Der betrunkene Mann biss die Frau in den Arm, woraufhin sie ihn ins Ohr biss und ihm dabei einen Teil des Ohrläppchens abriss. Als die Polizisten eintrafen, fanden sie das Opfer sehr aufgewühlt vor und stellten fest, dass ihm ein Stück des Ohres fehlte. Sie verlanlassten daher, dass der Mann zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurde. Den abgerissenen Teil des Ohrläppchens hoben die Beamten vom Boden auf und legten es auf Eis, bis sie es dem Rettungsdienst übergeben konnten. /bro