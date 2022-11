Am Samstagnachmittag (26.11.) gegen 15 Uhr hat die Guardia Civil versucht, einen Mann bei Cala Ratjada vor dem Ertrinken zu retten. Er befand sich in einem sehr schlechten Zustand, so dass der Hubschrauber mobilisiert wurde und ihn in das Krankenhaus von Son Espases transportierte.

Im Krankenhaus konnten die Ärzte jedoch nur noch seinen Tod feststellen. Der Mann war etwa 60 Jahre alt und hatte keine Papiere bei sich. /bro