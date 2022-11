Bis zum Winteranfang sind es zwar noch drei Wochen hin, das Wetter auf Mallorca fühlt sich dieser Tage aber bereits winterlich an. Die Temperaturen sind gesunken, die Heizungen laufen in manchen Wohnungen schon auf Hochtouren. In den Bergen kann es in dieser Woche erneut ein paar Schneeflocken geben.

Regen am Dienstagabend

Am Dienstag (29.11.) wechseln sich Sonne und Wolken auf der Insel ab. Gen Abend steigt die Wahrscheinlichkeit auf Regen, vor allem im Norden und Nordosten Mallorcas. Die Warnstufen der Vortage sind alle aufgehoben. Der Wind weht mitunter böig aus Richtung Nord-Nordost. Die Höchsttemperaturen liegen inselweit bei 16 Grad, vereinzelt können an den Küsten 17 Grad erreicht werden.

Schon am frühen Abend wird es frisch und die dicke Jacke ist wohl ratsam. In der Nacht liegen die Tiefstwerte bei 7 Grad. Am Mittwoch wird es einen Tick kälter. Die Höchstwerte liegen im Durchschnitt nur noch bei 14 Grad, im Süden wird es tendenziell etwas wärmer. Am Morgen scheint die Sonne, gegen Mittag zieht eine graue Wolkenfront vom Südwesten her über die Insel. Es soll laut Wetterdienst trocken bleiben. Nachts kühlt es auf 3 Grad in der Inselmitte ab.

Das Wetter wird zum Ende der Woche wechselhaft

Ab Donnerstag wird das Wetter auf Mallorca instabil. Zum Sonne-Wolken-Mix sind ein paar Regentropfen am Abend drin. Die Temperaturen bleiben konstant. Am Freitagnachmittag steigt die Regenwahrscheinlichkeit. Der Wetterdienst schließt örtlichen Starkregen und Gewitter nicht aus. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1.300 Meter. In den Gipfeln der Tramuntana könnte es daher schneien.

Ein erster Blick aufs Wochenende: Am Samstag sollte der Regenschirm griffbereit sein. Ein paar Sonnenstrahlen erreichen aber auch die Erde. Ab Sonntag wird es etwas wärmer und bei reichlich Sonnenschein kann der freie Tag draußen genossen werden. /rp