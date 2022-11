Zwei Männer im Alter von 28 und 37 Jahren sind am Montag (28.11.) im Wildbach l'Assarell auf Mallorca bei einem Canyoning-Unfall gestorben. Wie die Polizei mitteilte, konnten ihre Körper erst am Abend geborgen werden. Gegen 10 Uhr waren die beiden jungen Männer zusammen mit einer weiteren Sportlerin in das Flussbett gestiegen, gut ausgerüstet für ihr Abenteuer.

Beim Canyoning geht es darum, durch Abseilen, Klettern und teils auch Schwimmen eine Schlucht hinabzusteigen. L'Assarell in Pollença ist bei Fans dieser Risikosportart in Mode gekommen. Der Wildbach führt über eine Steilstrecke von zweieinhalb Kilometern mit 30 kleinen Klippen ins Tal, an denen sich Wanderer abseilen müssen. Schon im trockenen Flussbett ist diese Strecke gefährlich und dauert etwa sechs Stunden. Gegen 22 Uhr wurden die leblosen Körper geborgen Der Sturzbach führte schon morgens Wasser, als das Trio seine Wanderung begann. Doch dann regnete es auch noch im Laufe des Vormittags stark, 40 Liter pro Quadratmeter. Die Wassermassen schwollen immer stärker an, der Bach wurde immer wilder. Gegen 16 Uhr riefen die drei Kletterer verzweifelt die Rettungskräfte. Erst zwei Stunden später fanden die Rettungskräfte die Frau. Sie war noch am Leben und wurde mit einem Helikopter der Bergrettung aus dem Sturzbach gezogen. Zusätzlich zur Bergrettung der Guardia Civil suchte zu diesem Zeitpunkt auch die Feuerwehr von Mallorca die beiden Vermissten. Gegen 22 Uhr fanden die Rettungskräfte die beiden leblosen Körper der Männer. /mwp