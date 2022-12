Das Wetter bleibt weiter unbeständig auf Mallorca: Zum Nikolaustag (6.12.) zieht der Himmel gegen Mittag in weiten Teilen der Insel zu. Am Nachmittag kann es zu vereinzelten Schauern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen am frühen Nachmittag in Palma bei 20 Grad,in Llucmajor sind es 19 Grad, im Norden der Insel wird es mit bis zu 17 Grad etwas kühler. Der Wind weht leicht aus nordöstlicher Richtung.

So wird das Wetter am Mittwoch auf Mallorca

In der Nacht gehen die Temperaturen auf bis zu acht Grad in der Inselmitte herunter. In Santanyí, Artà und auch in Palma werden zehn Grad erwartet. Der Mittwoch beginnt in weiten Teilen der Insel sonnig, bevor am Mittag wieder die Wolken kommen. Auch hier kann es zu vereinzelten Regenfällen kommen. Im Laufe des Nachmittags klärt sich die Situation am Himmel aber wieder auf. Die Höchsttemperaturen sinken im Vergleich zum Vortag ein wenig. In Palma werden 17 Grad erwartet, ebenso in Santanyí. In Cala Ratjada sowie am anderen Ende der Insel in Andratx darf man mit bis zu 16 Grad rechnen. Der Wind weht weiter leicht aus wechselnder Richtung.

So wird das Wetter am Donnerstag auf Mallorca

Am Donnerstag, der in Spanien Feiertag ist, wird es dann ungemütlich. Von Westen her zieht ab dem Vormittag ein Regengebiet über die Insel. Dieses soll erst am Abend wieder verschwunden sein. Die Temperaturen steigen im Vergleich zum Vortag wieder leicht und erreichen Maximalwerte um die 19 Grad. In der Inselmitte um Inca sollen es maximal 19 Grad werden. Der Wind weht leicht aus südlicher Richtung. Im Laufe des Nachmittags nimmt er an Fahrt auf. In der Nacht wird es wieder etwas wärmer mit Temperaturen von bis zu 15 Grad im Zentrum Mallorcas.

Auch für den Freitag sind vereinzelte Regenfälle vorgesehen. Die Temperaturen sollen weiter steigen und auf der gesamten Insel die 20-Grad-Marke knacken. An den Küsten kann es vereinzelt zu stärkeren Windböen kommen. /pss