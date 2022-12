An der Küste von Mallorca sind wieder drei Migrantenboote entdeckt worden. Die Seenotrettung griff am Mittwoch (7.12.) und am Montag südöstlich der Insel insgesamt 53 Personen auf.

Das erste Boot wurde am Montagmorgen gegen 7 Uhr im Gebiet von Cabrera entdeckt, wo ein Radar zur Ortung von Migrantenbooten installiert ist. Einsatzkräfte der Seenotrettung kamen den 16 Insassen zu Hilfe, wie die Delegation der Zentralregierung auf den Balearen mitteilte. Der gesundheitliche Zustand der Marokkaner wurde als gut beschrieben. 17 Insassen auf dem zweiten Boot Ein zweites Boot wurde dann im Hafen von Colònia de Sant Jordi an der Südostküste von Mallorca entdeckt. Die 17 Insassen wurden aufgegriffen, nachdem sie bereits an Land gegangen waren. Auch sie seien wohlauf, hieß es. Die Entdeckung des dritten Bootes folgte dann in der Nacht auf Mittwoch, gegen 1.50 Uhr wurde es südlich von Cabrera geortet. An Bord waren diesmal 20 Personen. An der balearischen Küste sind nach offiziellen Zählungen im bisherigen Verlauf des Jahres 152 Boote mit 2.222 Migranten an Bord angekommen. Im gesamten Jahr 2021 waren es 164 Boote mit 2.402 Personen an Bord. /ff