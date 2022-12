In Palma de Mallorca gehen wieder die Feuerteufel um. Zuletzt musste die Feuerwehr in der Nacht auf Mittwoch (7.12.) zwei Mal ausrücken, um brennende Müllcontainer zu löschen. Die Einsatzkräfte konnten gerade noch verhindern, dass die Flammen auf Autos oder Gebäude übergriffen.

Beide Brände wurden in kurzem zeitlichen Abstand gelegt. Der erste brach um 2.50 Uhr auf Höhe der Hausnummer 59 im Carrer Arquitecte Gaspar Bennàssar im Stadtviertel Plaza de Toros aus, ganz in der Nähe des Krankenhauses des Roten Kreuz. Anwohner riefen die Feuerwehr. Zwei Müllcontainer brannten komplett nieder.

Etwa einen Kilometer entfernt brach eine halbe Stunde später das zweite Feuer im Carrer Isaac Albéniz im Stadtviertel Son Oliva aus. Hier erlitt nur ein Müllcontainer Schaden.

Polizei sucht nach Hinweisen

Die Polizei befragt nun die Nachbarn, ob jemand den oder die Täter gesehen hat. Hilfreich für die Ermittlungen könnten auch Kameraaufnahmen von Geschäften aus der Gegend sein.

Vor drei Jahren brannten Hunderte Container

Das Problem ist nicht neu. Besonders im Jahr 2019 fackelten Unbekannte Hunderte Container ab. Nach monatelangen Ermittlungen konnte die Polizei damals einige Täter festnehmen. Mehrere von ihnen wurden danach zu Haftstrafen verurteilt..

Nun sind die Feuerteufel offenbar zurück, da es in den vergangenen Monaten zu mehreren Bränden in Müllcontainern kam. Bei den Bränden von Mittwoch gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um einen Täter oder eine Gruppe handelt. Erst vor einem Monat kam es zu einem ähnlichen Anschlag in Coll d'en Rebassa. /rp