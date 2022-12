Für die Großrazzia gegen umsturzbereite Reichsbürger in Deutschland gibt es auch auf Mallorca einen Präzedenzfall: Die Guardia Civil nahm auf der Insel 2019 einen damals 28-jährigen Mann fest, der in Deutschland einen Bombenanschlag geplant hatte. Der in der Reichsbürger- und Rechtsradikale vernetzte Mann wurde später in Deutschland zu fünf Jahren und acht Monaten Haft verurteilt.

Die Ermittlungen gegen den Mann mit den Initialien M.L. hatten im Februar 2019 im bayerischen Burglengenfeld (Nähe Regensburg) begonnen. Die Rohrbombe war im Februar von einem Fußgänger in einem Baugebiet entdeckt und anschließend von der Polizei entschärft worden. Die Spuren führten dann zu M.L., in dessen Wohnung in Burglengenfeld die Polizei am 8. März 2019 eine Hausdurchsuchung durchführte. Der 28-Jährige hatte sich zu diesem Zeitpunkt schon nach Mallorca abgesetzt, die Polizei erwirkte gegen ihn einen internationalen Haftbefehl.

Die auch mit Quecksilber gefüllte Rohrbombe sollte eigentlich vor der Polizeiinspektion explodieren. Ein Komplize von M.L. entschied sich jedoch gegen die Zündung.

Aufgespürt wurde der Bombenbauer dann in Peguera, im Südwesten von Mallorca. Er wohnte in der Mietwohnung einer Freundin. Es handelte sich um ein gepflegtes, fast luxuriös wirkendes Ferienhaus mit Pool, in dem neben dem Mann noch andere Urlauber einquartiert waren.

In einer Ferienwohnung in Peguera "versteckt"

Nachbarn berichteten der MZ damals, dass der M.L. sich "sehr ruhig und unauffällig" verhalten und das Haus im Carrer de les Galvines kaum verlassen habe. Der 28-Jährige habe sich in dem Ferienhaus in Peguera "versteckt", hieß es bei der Guardia Civil: "Der Festgenommene traf mehrere Sicherheitsvorkehrungen. Den Großteil der Zeit blieb er im Innern der Wohnung versteckt, um seine Entdeckung durch die spanischen Beamten zu verhindern. Er konnte bei der einzigen Gelegenheit, bei der er die Wohnung verließ, festgenommen werden: beim Herausbringen des Mülls in einen Container in der Umgebung."

Bei dem Prozess vor dem Landgericht Amberg legten sowohl M.L. als auch sein Komplize Geständnisse ab. Die Richter verurteilten den Bombenbastler zu fünf Jahren und acht Monate Gefängnis. Im Strafmaß inbegriffen war laut eine früheren Verurteilung in Schwandorf, unter anderem wegen Drogenbesitz. Sein Mittäter aus Teublitz bekam eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten. Beide sollen Suchtprobleme gehabt haben, die Richtung ordneten Entziehungstherapien an.