Es fühlt sich am Dienstag (13.12.) auf Mallorca so an, als hätte jemand einen Föhn eingeschaltet. Nach kühlen Tagen ist es schlagartig wärmer geworden. Der Föhneffekt ist in der Nacht eingetreten, als ein starker Wind aus Südwesten einsetzte. Die Böen erreichten auf den Berggipfeln der Tramuntana Geschwindigkeiten von über 100 km/h und sorgten für Temperaturen jenseits der 20-Grad-Marke - in einer Dezembernacht.

Der Dienstag wird grau und regnerisch. Der Niederschlag ist aber eher schwach. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber um die 20-Grad-Marke und bleiben nachts außergewöhnlich hoch. Weniger als 17 Grad werden es nicht. Der Wind aus West-Südwest bleibt stark und nimmt am Abend zu. Ab 20 Uhr gilt bis Mitternacht im Süden, Westen und Osten der Insel die Warnstufe Gelb wegen Sturms. Der spanische Wetterdienst Aemet rechnet mit 70 km/h schnellen Böen. An den Küsten - auch hier Ausnahme Norden - gilt ebenfalls Warnstufe Gelb wegen vier Meter hoher Wellen. So wird das Wetter am Mittwoch Der hohe Wellengang bleibt bis Mittwoch 8 Uhr. Der Wind lässt am Vormittag nach und die Sonne zeigt sich den ganzen Tag. Ein paar Wolken dümpeln aber auch am Himmel herum. Tagsüber bleibt es warm bei 20 bis 21 Grad, nachts wird es dafür wieder winterlich bei Tiefstwerten von 11 Grad. In der Nacht auf Donnerstag regnet es, auch Gewitter ist möglich. Wieder wird es stürmisch. Tagsüber folgt ein Mix aus Sonne und Wolken, bei dem es am Vormittag noch etwas tröpfeln kann. Die Temperaturen sinken leicht auf Höchstwerte von 18 bis 19 Grad. So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca Der Blick gen Wochenende sieht vielversprechend aus. Am Freitagvormittag kann es zwar noch ein paar Regentropfen geben, die Wahrscheinlichkeit ist aber nicht sehr hoch. Die Sonne zeigt sich auf jeden Fall. Samstag und Sonntag hat der Regenschirm nach derzeitiger Prognose eine Pause. Die Temperaturen halten sich tagsüber konstant, nachts wird es spürbar kälter. /rp