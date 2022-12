Sturmtief "Efraín" lässt Mallorca langsam in Ruhe. Das Wetter stabilisiert sich. Für den vierten Advent am Sonntag (18.12.) erwartet der spanische Wetterdienst Aemet 20 Grad und Sonnenschein auf der Insel.

Die Heizung kommt wohl wieder zum Einsatz

Am Donnerstagabend (15.12.) und -nacht kann es nochmal zu Regen und Gewitter kommen, die mancherorts kräftig sind. Eine Warnstufe wegen Unwetters besteht aber nicht. Die ungewöhnlich hohen Temperaturen in den vergangenen Nächten haben ein Ende. Die Tiefstwerte liegen bei 8 Grad in der Inselmitte und 12 Grad an den Küsten.

MZ-Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Der Freitag wird sonnig. Nur am Vormittag kann noch die ein oder andere Wolke am Himmel entlangziehen. Die Tagestemperaturen sinken etwas im Vergleich zu den Vortagen. Die Höchstwerte erreichen 17 bis 18 Grad. Nachts kühlt es auf 7 Grad ab.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Das Wochenende startet mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Die Regenwahrscheinlichkeit ist sehr gering. Es weht kaum Wind. Die Temperaturen bleiben unverändert.

Am Sonntagmorgen wird es im Flachland neblig. Die Temperaturen steigen auf 20 Grad. Die Sonne scheint durchgehend. Gegen ein Sonnenbad am Strand spricht höchstens das WM-Finale um 16 Uhr.

Um verlässliche Aussagen für die Weihnachtswoche zu treffen, ist es noch zu früh. Aemet rechnet nach der derzeitigen Lage aber nicht mit größeren Wetterumschwüngen. Wahrscheinlich ist es, dass es sonnig bleibt und die Temperaturen sich weiterhin knapp unter der 20-Grad-Marke bewegen. So gesehen ist das Meer an der Playa de Palma bei einer Wassertemperatur von 18 Grad auch nicht wirklich kälter.