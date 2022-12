Stararchitekt Rafael Moneo entwirft von Deutschen geschrottete "Brücke" auf Mallorca neu

Rafael Moneo, ein weltweit renommierter Architekt, hat am Donnerstag (15.12.) das Projekt vorgestellt, um die historische Überbrückung am Ortseingang von Son Servera auf Mallorca wiederaufzubauen – und doch unvollendet zu lassen. Das Wahrzeichen von Son Servera war am 17. September schwer beschädigt worden, nachdem ein deutsches Rentnerpaar mit dem Auto gegen den Pfeiler des historischen Aquädukts gefahren war.

Der Pont d’en Calet ist rund 200 Jahre alt und diente früher dazu, Wasser ins Dorf zu transportieren. Seit jeher schmückt er auf der Strecke von Manacor aus kommend die Einfahrt nach Son Servera. Wie es zu dem Unfall kam, ist unklar. Medienberichten zufolge könnte der Fahrer am Steuer kurz eingeschlafen sein. Die beiden Insassen des Fahrzeugs wurden verletzt ins Krankenhaus nach Manacor gebracht. Das Aquädukt wurde noch in der Nacht abgerissen. Der Aufprall hatte dem alten Gemäuer stark zugesetzt, seither klafft eine Lücke über der Straße. Im ersten Moment hieß es, die Brücke sollte in etwas breiterer Form wiederaufgebaut werden und ihr historisches Aussehen beibehalten. Jetzt kommt der Vorschlag von Rafael Moneo hinzu, den er im Teatre La Unió vor Bürgern und Politikern vorstellte. Der Pritzker-Preisträger, der auf Mallorca unter anderem auch das Gebäuder der MIró-Stiftung entwarf,, hat eine enge Bindung zur Gemeinde Son Servera. Seine Idee ist, die Brücke unvollendet wiederaufzubauen. Moneo lässt sich dabei von der ebenfalls unvollendeten Església Nova inspirieren. In Moneos Augen ist diese Kirche das wahre "charakteristischste Denkmal von Son Servera". Stararchitekt schenkt seinen Entwurf der Gemeinde Son Servera auf Mallorca Er sei schon immer der Meinung gewesen, dass man den Pont den Calet besser gestalten könne, so Moneo. Der Unfall biete dafür eine gute Gelegenheit. Der Architekt schenkt seinen Entwurf der Gemeinde, betonte aber bei der Vorstellung, dass die Bürger entscheiden müssen, ob sie dieser Neuinterpretation ihres Denkmals zustimmen. "Wenn es klappt, ist das dann für mich ein Geschenk", sagte er. Manche der Anwesenden sahen denn auch in Moneos Vorschlag eine "außergewöhnliche" und "elegante Lösung", während andere sich dagegen sträubten, das Aquädukt ganz zu verlieren. Die Bürgermeisterin Natalia Troya dankte dem weltbekannten Architekten und kündigte an, dass es bald zu einer Abstimmung kommen soll. Bereits im Januar sollen die Bürger zwischen Moneos Entwurf und einer möglichst originalgetreuen Wiederherstellung der alten Pont den Calet abstimmen. Diese Abstimmung soll sowohl online als auch persönlich möglich sein und eine Woche dauern, um möglichst viele Stimmen einzusammeln.