Fünf Menschen sind bei einem Verkehrsunfall auf Mallorca am Freitagabend (16.12.) verletzt worden, einer davon schwer. Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr auf der Landstraße Ma-3020 zwischen Santa María del Camí und Sencelles in der Nähe der Abzweigung nach Santa Eugènia. Aus zunächst ungeklärter Ursache stießen auf der schnurgeraden Straße zwei Autos frontal zusammen. Nach ersten Ermittlungen soll das Auto, das in Richtung Sencelles unterwegs war, auf die Gegenfahrbahn geraten sein.

Dabei verletzte sich nach Angaben der Rettungskräfte vor Ort ein 59-jähriger Mann schwer. Er verlor das Bewusstsein und musste noch in seinem Auto medizinisch versorgt werden. Nachdem sich sein Zustand stabilisiert hatte, konnte er ins Landeskrankenhaus Son Espases nach Palma de Mallorca gebracht werden. Auch ein zweiter Unfallbeteiligter musste noch in seinem Fahrzeug behandelt werden. In diesem Fall waren die Verletzungen allerdings leichterer Natur. Die anderen drei Beteiligten wurden ebenfalls leicht verletzt und nach einer Erstbehandlung am Unfallort in die Clínica Rotger nach Palma gebracht. Trümmerteile nach dem Unfall über die Fahrbahn verteilt An den Ort des Geschehens waren unter anderem mehrere Rettungswagen geeilt, die Guardia Civil sowie die Feuerwehr. Die Straße musste aufgrund der weit verteilten Trümmerteile nach dem heftigen Aufprall für einige Zeit gesperrt werden, um gesäubert werden zu können. /jk