So richtig winterlich ist das Wetter auf Mallorca auch kurz vor dem meteorologischen Winterbeginn noch nicht. Das Wochenende brachte herrliche Sonne und auch zu Beginn der neuen Woche ist kein Schmuddelwetter in Sicht. In der Nacht auf Montag (19.12.) bleibt es in jedem Fall trocken, mehr und mehr Wolken ziehen auf. Die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte von 9 Grad in der Inselmitte und 12 Grad an den Küsten.

Der Montag selbst startet dann vielerorts mit starker Bewölkung, die Sonne zeigt sich selten. Nur ganz im Westen und im Norden entlang der Serra de Tramuntana sind einige Sonnenstrahlen möglich. Es bleibt allerdings überall trocken, Regen ist nicht in Sicht. Die Höchstwerte am Tag bewegen sich zwischen 18 Grad in weiten Teilen von Mallorca und 20 Grad im äußersten Norden rund um Pollença. Der Wind weht schwach aus Süden.

Auf nach Pollença!

In der Nacht klart es langsam auf, die dichten Wolken verziehen sich. In der Inselmitte kann es vereinzelte Nebelbänke geben. Die Tiefstwerte liegen in der Inselmitte bei 8 Grad, an den Küsten bleibt es bei Werten von 10 bis 12 Grad etwas milder. Der Dienstag bringt dann viel Sonne, nur im Osten kann es auch ein paar mehr Wolken geben. Die Höchstwerte erreichen nahe Pollença 21 Grad, im Rest der Insel bleibt das Thermometer bei 19 bis 20 Grad stehen. In Sóller bleibt es mit 18 Grad noch ein wenig kühler.

In der Nacht auf Mittwoch dominieren dann wieder inselweit die Wolken, Regen fällt aber weiterhin keiner. Die nächtlichen Tiefsttemperaturen bleiben mit 8 bis 12 Grad gleich. Am Tag gibt es dann wieder mehr Wolken als am Dienstag, die Sonne zeigt sich aber trotzdem an vielen Orten. Und die 20-Grad-Marke wird weiterhin geknackt, diesmal in Pollença, Palma, Manacor, Santanyí und Capdepera. Schon gespannt, welches Wetter das Christkind bringt? Einen weiteren Ausblick mit einer ersten Prognose für das Weihnachtswochenende gibt es in Kürze unter mallorcazeitung.es.