Einsatzkräfte der Guardia Civil und der Feuerwehr haben auf einer Finca bei Selva, im Inselinneren von Mallorca, am Montagnachmittag (19.12.) ein britisches Ehepaar tot aufgefunden. Die beiden könnten bereits vor zwei Tagen gestorben sein, als wahrscheinliche Todesursache gilt eine Kohlenmonoxid-Vergiftung durch fehlerhafte Verbrennung in einem Heizofen oder einem Kamin. Genauere Aufschlüsse erwarten sich die Ermittler von der genaueren Untersuchung des Wohnhauses und den Ergebnissen der Autopsie.

Wie aus Quellen der Polizei und der Feuerwehr verlautet, war es ein in England lebender Sohn des Ehepaars, der Alarm schlug. Er hatte seine Eltern zwei Tage lang nicht erreichen können und bat deswegen einen Freund der Familie, in dem Landhaus nach dem Rechten zu schauen. Der Mann gelangte durch eine Fenster in die Finca und entdeckte die beiden leblosen Körper. Polizei und Feuerwehr trafen dann gegen 16.30 Uhr auf der Finca ein, die an der Landstraße von Inca nach Mancor de la Vall liegt.

Verstorbene waren Residenten auf Mallorca

Auf Mallorca kommt es immer wieder zu Kohlenmonoxid-Vergiftungen wegen defekten Heizgeräten. Die beiden mit den Initialien M.A.R. und S.G. identifizierten Verstorbenen waren 62 und 56 Jahre alt. Beide waren britische Staatsbürger und lebten auf Mallorca.

Das Atemgift Kohlenmonoxid mit der chemischen Formel CO entsteht, wenn kohlenstoffhaltige Brennstoffe etwa in Kaminen, Öfen oder Ölheizungen unvollständig verbrennen. Die Gründe dafür können vielfältig sein – von technischen Defekten über mangelnde Wartung bis hin zu verstopften Abluftrohren. /ck