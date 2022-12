Der Besitzer der privaten Fluggesellschaft Privilege, José Manuel Álvarez, ist wegen häuslicher Gewalt auf Mallorca verurteilt worden. Der Unternehmer akzeptierte einen Vergleich mit der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage. Er muss 62 Tage lange gemeinnützige Arbeit leisten und das Opfer mit 27.000 entschädigen.

Der Prozess hatte bereits vor einigen Wochen in Palma stattgefunden. Vor Gericht gab der 57-Jährige zu, seine Partnerin am 2. Juni 2020 in dem gemeinsam bewohnten Haus im Marratxí mit einem Mobiltelefon gegen den Kopf geschlagen zu haben. Später telefonierte er mit dem Vater der Frau und sagte während des Gesprächs: "Ich werde sie umbringen. Entweder du holst sie hier raus oder ich zerschlage ihren Kopf."

Nach dem Telefonat griff er die Frau erneut körperlich an. Das Opfer wurde in einem Gesundheitszentrum behandelt, wies aber "keine offensichtlichen Wunden" auf. Der Täter wurde noch am selben Tag festgenommen und später unter der Auflage, sich dem Opfer nicht zu nähern, wieder freigelassen. Dass er das Opfer schon vor dem Prozess finanziell entschädigt hatte, wurde als mildender Umstand für den Angeklagten gewertet.