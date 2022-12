Der Winter hat Mittwochnacht (21.12.) offiziell begonnen. Der spanische Wetterdienst Aemet erwartet eine milde Jahreszeit mit Durchschnittstemperaturen um die 11 Grad. Das geht aus einer Pressekonferenz auf Mallorca der Aemet-Balearen Chefin Maria José Guerrero hervor.

Weihnachten erwartet Mallorca ein sonniges Wetter mit hohen Temperaturen knapp über der 20-Grad-Marke. Regen ist erstmal nicht in Sicht. Erst ab Mittwoch (28.12.) verdichten sich die Wolken und die Temperaturen sinken.

Bis zum 20. März, knapp 89 Tage, dauert der Winter. Ab Ende Januar/Anfang Februar dürfte die kalte Jahreszeit spürbar werden, wenn die Temperaturen in den Keller rauschen.

Normalerweise regnet es im Winter auf Mallorca 130 Liter pro Quadratmeter, in diesem Punkt soll es 2022/2023 nicht anders werden. "Wir rechnen mit vielen heiteren, aber eisig kalten Tagen. Der morgendliche Neben wird manchmal in Regen übergehen, auch Schnee ist möglich", sagte Guerrero.

Der wärmste Herbst aller Zeiten

Aemet wirft auch einen Blick auf den nun vergangenen Herbst zurück. "Seit Aufzeichnung der Wetterdaten war es der wärmste Herbst mit einer Durchschnittstemperatur von 20,6 Grad. Das sind 2,3 Grad mehr als üblich", sagte Guerrero.

Dabei gab es von Monat zu Monat kaum Unterschiede und die Abweichung nach oben war stets gleich groß. So auch im Dezember, wo die Durchschnittstemperatur mit 13,8 Grad ebenfalls 2 Grad höher als in den vergangenen Jahren war.

13 Tropennächte mehr als in den Vorjahren

Wie bereits im Sommer war die Anzahl an Tropennächten auffällig. Von diesen ist auf Mallorca die Rede, wenn die Temperatur nachts nicht unter die 20-Grad-Marke fällt. In der Wetterstation Porto Pi in Palma wurden 32 davon im Herbst gemessen, das sind 13 mehr als in den Vorjahren.

So trocken wie gedacht fiel der Herbst gar nicht aus. Im Gegenteil: Der Durchschnitt der vergangenen Jahre lag bei 213 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. 2022 waren es nun 236 Liter. Besonders September und November waren regnerisch. In Letzterem wurde mit 247 Litern pro Quadratmeter ein neuer Rekord für den Monat aufgestellt.

In Sachen Wind und Wellen gibt es kleinere Abweichungen. Auf dem Flughafen Mallorca wurden sieben stürmische Tage im Herbst gemessen. Die schnellste Windböe zischte am 22. November mit 135 km/h durch die Sierra de Alfàbia. Die höchsten Wellen betrugen fünf Meter und wurden vor Menorca und Dragonera gesichtet. /rp