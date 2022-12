Viele Menschen haben die Tradition, zu Weihnachten oder Silvester ins Meer zu hüpfen. Das winterliche Bad auf Mallorca kann 2022 angenehm sein. Denn die Temperaturen sind zu den Feiertagen weiter frühlingshaft.

Heiligabend startet mit Nebel im Flachland. Auch am Vormittag kann es noch etwas dunstig sein, danach strahlt die Sonne am strahlend blauen Himmel. Zur Bescherung am Abend wird es eher grau. Regnen wird es aber nicht.

Im Norden ist das Meer etwas kühler

Die Temperaturen erreichen auf weiten Teilen der Insel die 20-Grad-Marke. In Pollença im Norden Mallorcas sind bis zu 22 Grad möglich. Im Sóller-Tal bleibt es bei höchstens 18 Grad kühler. Wer sich traut, ins Meer zu springen, kann sich auf eine Wassertemperatur von 19 Grad an der Playa de Palma und am Es Trenc einstellen. Laut spanischem Wetterdienst Aemet misst das Wasser an der Playa de Muro nur 17 Grad.

In der Nacht kann die Heizung wohl ausbleiben. Es wird bei Tiefstwerten von 9 Grad (Inselmitte) bis 13 Grad (Palma de Mallorca) recht mild. Am Ersten Weihnachtsfeiertag bleibt das Wetter konstant. Wieder startet der Tag neblig, im Süden Mallorca wird es am Vormittag leicht bewölkt. Die Wolken verziehen sich schnell. Die Temperaturen sind unverändert. Neu hinzukommt ein böiger Wind in den Bergen der Tramuntana. Passen Sie beim Wandern daher auf!

Nochmal wärmer, dann schlagartig kälter

Am zweiten Weihnachtstag wird es bei bis zu 23 Grad nochmal ein Stück wärmer. Zum Feiertag auf Mallorca scheint durchgehend die Sonne. Am Dienstag brechen die Temperaturen ein und erreichen mancherorts nur noch Höchstwerte von 18 Grad. Gen Wochenmitte soll das Wetter auf Mallorca wieder etwas wechselhafter werden. Regen kündigt sich zwar noch nicht an, aber Wolken werden vermehrt vorüberziehen.

Für eine verlässliche Prognose für den Jahreswechsel ist es noch zu früh. Es deutet aber wenig darauf hin, dass ein größerer Wetterumschwung ansteht. Der Jahresbeginn ist auf der Insel in der Regel mild und sonnig. /rp