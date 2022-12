Gute Nachrichten für Wanderer auf Mallorca: Der Inselrat hat den Wachturm Torre Picada in der Gemeinde Sóller erworben, die auf dem Weg verschiedener Wanderrouten in dem Gebiet liegt. Der Kauf wurde bei einem offiziellen Akt mit Inselratspräsidentin Catalina Cladera und Vertretern der bisherigen Eigentümerfamilia Castañer Puig besiegelt, wie es in einer Pressemitteilung des Inselrats vom Samstag (24.12.) heißt.

Die Torre Picada, die unter Denkmalschutz steht, sei nun gemeinsamer Besitz aller Mallorquiner, so Cladera. Sie danke der Familie, dass sie das Kaufangebot des Inselrats und nicht das von privaten Interessenten angenommen haben. Möglich wurde die Transaktion durch einen Kredit in Höhe von 1,36 Millionen Euro, den der Inselrat im November genehmigt hatte. Das Landgut befindet sich im Norden der Gemeinde Sóller. Der Gebäude des Turms ist rund 150 Quadratmeter groß und 12 Meter hoch. Es handelt sich nach Angaben des Inselrats um den größten Wachturm von Mallorca und einen der besterhaltenen. Er wird in historischen Dokumenten von Anfang des 17. Jahrhunderts erwähnt. Die Torre Picada sei stellvertretend für die Architektur der Verteidigungssysteme der Insel, der Turm habe großen symbolischen und historischen Wert, was seinen Erwerb rechtfertige. Auch die Gemeinde Sóller hatte den Inselrat zum Kauf des Landguts aufgefordert. Nun soll der Wachturm in das Netz öffentlicher Landgüter des Inselrats aufgenommen werden, um das bauliche und natürliche Erbe zu schützen. Zuletzt hatte der Inselrat das alte Heizkraftwerk von Alcúdia erworben, um zentrale Bestandteile zu restaurieren und auf dem Gelände ein Zentrum für nachhaltige Energien einzurichten. Zu dem Wachturm führt auch ein offizieller Wanderweg des Inselrats, der erst im September eingeweiht worden ist. Er führt von Port de Sóller auf einer knapp fünf Kilometer langen Strecke bis zur Torre Picada. Der Weg beginnt im Carrer de la Marina und führt zunächst durch das Viertel Santa Catalina in Port de Sóller bis zum Meeresmuseum Museu de la Mar. Die Strecke wird vom Inselrat als einfach und familienfreundlich sowie mit nur geringem Höhenunterschied eingestuft. Der Inselrat von Mallorca baut das Netz der Wanderwege seit Jahren kontinuierlich aus. Am bekanntesten ist der Fernwanderweg GR-221, die Ruta de Pedra en Sec, es gibt aber zahlreiche weitere Strecken des Consell. /ff