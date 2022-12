Insgesamt 2.511 Bootsmigranten sind in diesem Jahr auf den Balearen angekommen. Das sind bereits jetzt 109 mehr als vor einem Jahr. Damals hatten Küstenwache und Polizei insgesamt 2.402 Menschen in 164 Booten aufgefangen. Die Migranten, die 2022 in insgesamt 166 Booten angekommen sind, stammen alle aus Nordafrika und der Subsahara-Region. Sie wurden entweder im Wasser oder am Strand festgehalten, bei medizinischen Problemen behandelt und dann nach einigen Tagen aufs Festland überstellt.

177 Migranten an zwei Tagen angekommen

Und noch ist das Jahr nicht vorbei. Die Küstenwache befürchtet, dass in den nächsten Tagen weitere Boote auftauchen könnten. Denn in den vergangenen Tagen kamen in kürzester Zeit viele Menschen an. In der Nacht zum Dienstag (27.12.) waren es fünf Boote mit insgesamt 75 Menschen an Bord.

In der Nacht zum Mittwoch stieg diese Zahl nochmal an. Insgesamt kamen fünf Boote mit 102 Personen an Bord an. Drei der Boote wurden vor Cabrera entdeckt, eines an der Cala Santanyí und ein weiteres auf Formentera. Den Personen an Bord soll es ersten Berichten zufolge gesundheitlich soweit gut gehen.